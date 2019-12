Jetzt geht’s ums Geld

Bergstraße.In den letzten Stadtverordneten- und Gemeindevertretersitzungen im Jahr ist der jeweilige Haushaltsplan 2020 eines der wichtigsten Themen.

In Lorsch wurde das Zahlenwerk bereits einstimmig verabschiedet. Damit sind unter anderem Steuererhöhungen beschlossen. In Lorsch steigt die Grundsteuer B um 125 Punkte auf den Hebesatz von 560, die Gewerbesteuer klettert auf den Hebesatz von 400 und damit auf einen Spitzenwert im Kreis.

Nicht an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht werden soll im kommenden Jahr in Einhausen. Das sieht zumindest der Haushaltsplanentwurf vor, den Bürgermeister Helmut Glanzner am Dienstag eingebracht hat. Allerdings werden Grund- und Immobilienbesitzer 2020 erstmals Wiederkehrende Straßenbeiträge zahlen müssen. Insgesamt 2,4 Millionen Euro sind im Etatentwurf als Eigenanteil für den Bau von zwei Kindergärten vorgesehen.

In Zwingenberg wird Bürgermeister Holger Habich bei der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung den Haushalt einbringen. In Bensheim ist man bereits einen Schritt weiter. Ebenfalls am heutigen Donnerstag werden die Stadtverordneten über den Etat abstimmen. Es deutet sich eine breite Mehrheit für das Zahlenwerk an, das im Ergebnishaushalt ein Plus von mehr als 1,3 Millionen Euro ausweist. red

