Jetzt sind die Familien dran

Wer weiß schon, was das Richtige ist in diesen (Corona)-Zeiten! Maske auf? Corona-App? Vollkommene Quarantäne? Abgesehen von allgemein akzeptierten Händewaschorgien und sozialer Isolation wird gestritten. Selbst hochrangige Epidemiologen schwimmen da bisweilen genauso wie höchste Volksvertreter, während Experten einhellig vor der zweiten Corona-Welle warnen. Erinnern wir uns: „Es ist natürlich eine ganz andere Wucht, die so eine Infektionswelle dann hätte“, warnte der omnipräsente (und warnfreudige) Obervirologe Christian Drosten von der Berliner Charité noch vor Tagen.

Glauben wir ihm. Dieser zweite Ansturm, so die vage Ahnung, wird schon in Wochen kommen. Das lässt uns nur wenig entspannen. Und der Haken: Er soll mit voller Wucht zuschlagen, weil das Virus jetzt überall ist und seinen Siegeszug über den Menschen nicht nur von einzelnen „Brandherden“ aus führen kann.

Die seit heute auch in Baden-Württemberg geltende Maskenpflicht für Menschen in Bussen, Bahnen und Geschäften ist immerhin ein Baustein, um diese zweite Welle nicht weit verheerender ausfallen zu lassen – wie es einst auch bei der Spanischen Grippe vor 100 Jahren war, die im Frühjahr 1918 glimpflich verlief, im Herbst Schätzungen zufolge dann aber bis zu 50 Millionen Todesopfer kostete. Bei einer Weltbevölkerung von damals nur 1,8 Milliarden Menschen!

Mehr muss also folgen. Die sich im Testmodus befindende Smartphone-Anwendung (App) muss her und mehr Tests, um die Zeit zu überbrücken, bis die Wirk- und Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 endlich gefunden sind. Denn nur all diese Komponenten zusammengenommen dürfen uns eine vorsichtige Rückkehr in Teilnormalitäten des Alltags erlauben. Die Geschäfte öffnen wieder, der Betrieb in Unternehmen in Teilen ebenfalls. Nun sollten wir auf das blicken, was vielleicht als Erstes am wichtigsten gewesen wäre: die Familien.

Es ist den erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern sowie auch Kindern und Jugendlichen in Deutschland nach so vielen für manche sicherlich auch traumatisierenden Wochen zuzutrauen, sich in Kindergärten und Schulen entsprechend den Corona-Regeln zu verhalten. Diese Einrichtungen müssen jetzt schnell öffnen. Zum Wohle der Kinder. Zum Wohle der Eltern. Zum Wohle der Frauen. Deren Weg führte vielerorts wieder zurück in Küche und Kinderzimmer – häusliche Gewalt durch Männer inklusive. Und die Gleichberechtigung? Ade? Das sollte, das darf nicht sein. Das können wir besser.

