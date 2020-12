Joachim Löw rechtfertigt seine Arbeit

Joachim Löw holte zum großen Rundumschlag aus. © dpa

Frankfurt.Joachim Löw kam blitzschnell aus der Defensive. Der angeschlagene Bundestrainer rieb sich noch einmal kurz die Hände, dann hob er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der 0:6-Schmach in Spanien zu einer in seiner ewig anmutenden Amtszeit einmaligen Rechtfertigungsrede an. Klar machte Löw sofort: Trotz des Debakels zum unrühmlichen Ausklang des Corona-Jahres 2020 und dem folgenden radikalen öffentlichen Gegenwind weicht der 60-Jährige nicht von seinen Leitlinien beim zuletzt frustrierenden Erneuerungskurs der Fußball-Nationalmannschaft ab.

„Wir verfolgen unsere rote Linie! Es gibt keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen“, postulierte Löw seine Maxime für das EM-Jahr 2021. Auch die Fragen zum Dauerthema um die aussortierten Ex-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng umkurvte Löw. „Im Moment“ gibt es laut Löw keine Veranlassung für eine Rückkehr des Trios. Selbstverständlich werde er bei der EM-Nominierung im Mai 2021 aber genau bewerten, „was ist das Beste für den deutschen Fußball“, sagte Löw.

Die erste Bewährungsprobe wartet im März in der Qualifikation zur WM 2022. Die Auslosung in Zürich, die Löw am Montagabend aus der Ferne verfolgte, ergab Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein als Gegner in der leichten Gruppe J. dpa

