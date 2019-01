Jobs bei Südzucker gefährdet

Mannheim.Der Mannheimer Südzucker-Konzern macht ernst: Sowohl einzelne Werke als auch Arbeitsplätze sind in Gefahr. Pro Jahr sollen bis zu 100 Millionen Euro gespart werden. Das gab der S-Dax-Konzern gestern bekannt – und konkretisierte damit seine Umbaupläne für das schwächelnde Zuckergeschäft. Die Produktion soll pro Jahr um bis zu 700 000 Tonnen sinken. Welche Standorte und wie viele Jobs möglicherweise betroffen sind, dazu machte ein Sprecher noch keine Angaben.

Hoher Verlust erwartet

Seit dem Ende der Marktordnung vor etwas mehr als einem Jahr sind Hersteller in der Europäischen Union einem stärkeren Wettbewerb ausgesetzt, der Weltmarkt schlägt härter durch. Dort besteht gerade ein Überangebot an Zucker. „Der Preis ist historisch niedrig“, erklärte der Konzernsprecher. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Südzucker im Kerngeschäft bis zu 250 Millionen Euro Verlust.

Am heutigen Mittwoch soll der Aufsichtsrat die Beschlüsse abnicken. Nach weiteren Beratungen könnten dann in den nächsten Wochen die Gespräche mit der Arbeitnehmerseite beginnen. An der Börse kam der verschärfte Sparkurs gestern gut an: Der Aktienkurs stieg um mehr als vier Prozent.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019