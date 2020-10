Johnson geht von hartem Bruch aus

Brüssel/London.Die Europäische Union will weiter mit Großbritannien über einen Handelspakt nach dem Brexit verhandeln – obwohl Premier Boris Johnson von einem Scheitern ausgeht. „Wie geplant wird unser Verhandlungsteam nächste Woche nach London fahren, um die Verhandlungen zu intensivieren“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag auf Twitter. „Die EU arbeitet weiter an einem Deal, aber nicht zu jedem Preis.“

Kurz zuvor hatte Premier Johnson gesagt, er gehe von einem harten Bruch ohne Vertrag zum 1. Januar aus. Die EU habe offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada, sagte Johnson. Dementsprechend erwarte man nun eine Beziehung wie mit Australien, also ohne Vertrag.

Hintertür offen

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, man werde weiter an einem Pakt mit London arbeiten. „Ich hoffe, es wird möglich sein, eine Lösung zu finden“, sagte er zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Die Beschlüsse des Gipfels hätten weiter Bestand. „Was gestern richtig war, bleibt auch heute richtig.“

Der EU-Gipfel hatte Großbritannien am Donnerstag aufgefordert, sich in den Verhandlungen zu bewegen. Konkret geht es um die Punkte Fischerei, gleiche Wettbewerbsbedingungen und Streitschlichtung bei Vertragsverstößen. Johnson hat eine Hintertür für weitere Verhandlungen offen gelassen. Dafür müsse die EU allerdings ihre Haltung ändern, sagte der Premier in einem im Fernsehen übertragenen Statement. dpa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.10.2020