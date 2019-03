Jubiläum im Freizeitheim

Lindenfels.Vor über 60 Jahren entstand in Lindenfels aus einem Zeltplatz das Albert-Schweitzer-Haus. Mehr als fünf Jahrzehnte gehörte die Einrichtung der Stadt Darmstadt, inzwischen ist der Verein Kultur und Bildung und Soziales (KuBuS) Hausherr. Eine Jubiläumsfeier stand eigentlich schon im vergangenen Jahr an, wurde wegen der Umbauarbeiten in dem Haus aber vertagt. Jetzt hatte KuBuS zu einem Fest eingeladen. Heimleiter Daniel Kozacki-Krüger hatte dazu eine Ausstellung mit einem Rückblick auf die Geschichte des Freizeitheims vorbereitet. Außerdem gab es eine Gesprächsrunde, an der außer Kozacki-Krüger auch seine beiden Vorgänger Jochen Ruoff und Stefan Ringer teilnahmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019