Jürgen Wasow hilft dementem Rentner

Brühl.Es ist kalt und regnet in Strömen, als sich ein offensichtlich verwirrter Mann mit Rollator auf der Landstraße Richtung Altlußheim immer weiter von Ketsch entfernt. Niemand hält an, bis Jürgen Wasow aus Brühl vorbeikommt, der sein Fahrzeug stoppt, den dementen 92-Jährigen in sein Auto holt und nicht nur die Polizei informiert, sondern sogar das Altenheim in Erfahrung bringt, in dem er wohnt.

Nun wurde er im Rathaus von Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dem Polizeivizepräsident des Präsidiums Mannheim, Siegfried Kollmar, und der Geschäftsführerin des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, Tanja Kramper, für sein aufmerksames und couragiertes Verhalten geehrt. caz/mon

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020