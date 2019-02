Jugend forscht: Regionalsieger ermittelt

Bergstraße/Lampertheim.Lässt WLAN Pflanzen schneller welken? Was tun gegen hochsommerliche Hitze im Klassenzimmer? Und wie könnte ein intelligentes Gewächshaus aussehen, das sich selbst bewässert und lüftet? Unter dem Motto „Frag nicht mich – frag Dich!“ fand am Wochenende der 54. Regionalentscheid Hessen Bergstraße des Nachwuchswettbewerbs „Jugend forscht“ bei der BASF in Lampertheim statt. Die ermittelten Regionalsieger in den Fachbereichen Biologie, Mathematik/Informatik, Physik, Technik, Chemie und Arbeitswelt nehmen Ende März am Landeswettbewerb bei Merck in Darmstadt und – sofern sie dort erfolgreich sind – anschließend am Bundesfinale im Mai in Chemnitz teil. red/Bild: Tritsch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019