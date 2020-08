Jugendhaus Erlenhof wegen Corona geschlossen

Mannheim.Das Jugendhaus Erlenhof (Bild) in der Neckarstadt-West musste schließen, weil ein Besucher positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Mehrarbeit für die dortigen Hygienekonzepte, wie zum Beispiel das Führen von Besucherlisten oder die Desinfektion, hat sich laut Anita Altmann, Leiterin des Jugendhauses, dabei als „positiv und notwendig erwiesen“. Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden am Mittwoch insgesamt 18 neue Corona-Fälle gemeldet – das ist der höchste Anstieg seit 5. April. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 731, wie die Stadt mitteilte. Nahezu alle neuen Infektionen seien auf Reisen oder Kontaktpersonen bekannter Fälle zurückzuführen. see (Bild: Thomas Tröster)

