Jugendliche fallen nicht negativ auf

Hockenheim.Nach vier Jahren im Norden und in der Pfalz ist Streetworker Andreas Ledderhose wieder an seinen alten Einsatzort Hockenheim zurückgekehrt. Und hat eine Art Kompliment für sein Klientel mitgebracht: „Ich empfinde die Jugendlichen im Süden immer noch als zugänglicher und ,wohlerzogener’ als jene in Norddeutschland“, sagt der studierte Theologe im Gespräch mit der Redaktion.

Mit einer vollen Stelle kümmert sich der 38-Jährige um die jungen Menschen, die sich in der Rennstadt im öffentlichen Raum treffen: im Gartenschaupark oder auf dem Rewe-Parkplatz, seltener vor der Zehntscheune.

Seine bisherige Erfahrung: Es sind weniger Gruppen mit kleinerer Mitgliederzahl unterwegs als in den Jahren 2012 bis 2016, als er in seiner ersten Hockenheim-Amtszeit für einen Ausgleich zwischen jungen Leuten und Anwohnern tätig war. Akute Probleme seien ihm seit seinem Start im April nicht bekanntgeworden. müm

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020