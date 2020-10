Jugendliche machen sich für die Liebfrauenschule stark

Bensheim/Heppenheim.„Wir kämpfen weiter“, „Wir halten zusammen“ oder „Ja zur LFS“ war auf den vielen Schildern und Plakaten zu lesen, die Mitglieder der Schulgemeinde der Bensheimer Liebfrauenschule zur Mahnwache nach Heppenheim mitgebracht hatten. Rund 250 Oberstufenschülerinnen, Ehemalige und Lehrerinnen zeigten sich am Montagnachmittag kämpferisch und demonstrierten eindrucksvoll, dass sie sich in den kommenden Monaten für die Zukunft ihrer Schule einsetzen werden. In der Kreisstadt fand ein Treffen von Weihbischof Udo Bentz mit Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Rolf Richter statt. Der Vertreter des Bistums Mainz stellte sich zuvor den Fragen der Protestierenden. red/BILD: Zelinger

