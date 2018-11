Jugendlicher greift Ordnungshüter an

Oberhausen-Rheinhausen.Ein 17-Jähriger beleidigte zu einem Streit herbeigerufene Polizisten und versuchte auf sie loszugehen. Die Beamten brachten ihn zwar zu Boden, jedoch setzte sich der Jugendliche so stark zur Wehr, dass beide Polizisten leicht verletzt wurden, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt.

Vorausgegangen war am Montag gegen 19 Uhr einen Streit des Teenagers mit der Familie seiner 14-jährigen Freundin. Als die alarmierten Beamten gegen 19 Uhr eintrafen und versuchten, diesen zu schlichten, verhielt sich der 17-Jährige laut der Mitteilung äußerst aggressiv und uneinsichtig. Nachdem er von den Polizisten niedergerungen wurde, trat er nach den Beamten, verletzte einen am Handgelenk und beschädigte die Armbanduhr des Ordnungshüters. Sein Kollege zog sich Schürfwunden am Knie zu.

Eine Überstellung des Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten scheiterte am Desinteresse seiner Mutter. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte. cao/pol

