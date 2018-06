Anzeige

Mannheim.Eine Brachfläche am Neckarufer im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt wird zeitweise zu einem Sport- und Spielpark mit Kiosk ausgebaut. Die Stadt setzt damit ein Konzept um, das Künstler und Architekten entworfen hatten. Die Arbeiten beginnen in diesen Tagen und sind Teil einer größer angelegten lokalen Stadterneuerung des Mannheimer OB-Referats. In Zukunft soll auf der Fläche einmal ein Haus der Deutschen Sprache entstehen. aph