Jung und Alt in Quarantäne

Eppelheim/Plankstadt/Hockenheim.In Eppelheim sind zwei Gruppen des Friedrich-Fröbel-Kindergartens vorübergehend geschlossen, nachdem ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Und in der Humboldt-Realschule Eppelheim ist eine weitere Klasse in Quarantäne. Währenddessen kehrt das Caritas-Altenzentrum in Plankstadt schrittweise zur Normalität zurück.

Im Hockenheimer Altenheim St. Elisabeth ist ein Wohnbereich unter Quarantäne gestellt worden, nachdem eine dort tätige Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Laut Heimleitung haben weder die Beschäftigte noch die 26 Bewohner des Bereiches bislang Symptome. az/müm

