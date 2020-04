Junge Familien leiden besonders

Berlin/Mannheim.Die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Michèle Tertilt sieht von den Folgen der Corona-Krise vor allem berufstätige Mütter belastet, da Frauen nach wie vor einen Großteil der Kinderbetreuung übernähmen. „Das werden die meisten Eltern nicht bis zu den Sommerferien so weiterführen können“, sagt die Professorin an der Universität Mannheim dieser Redaktion. Viele Eltern müssten jetzt ihre Arbeitszeit reduzieren oder sich ganz freistellen lassen, um ihre Kinder über den langen Zeitraum zu betreuen. Sie fordert ein Konzept von der Politik. Zusätzliche Möglichkeiten von Elternzeit oder -geld nennt sie als Beispiel für Übergangslösungen bis zur Wiederöffnung der Kitas.

Die Heidelberger Psychologieprofessorin Sabina Pauen weist auf die Bedeutung von Kitas für die kindliche Entwicklung hin. „Kinder finden dort ein richtiges Bildungsangebot und eine wichtige Lernumgebung“, sagt Pauen. Das sei besonders wichtig für benachteiligte Kinder, die in ihrer Familie nicht gefördert würden. Es gebe im Kleinkindalter nur bestimmte Zeitfenster zum Erlernen – die würden jetzt verpasst.

Nachfrage nach Notbetreuung

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert rechnet mit einer deutlich höheren Nachfrage nach Notbetreuungsplätzen ab kommendem Montag, wenn das Land die Regeln lockert. Die Zahl der „systemrelevanten“ Eltern, die seit der Schließung der Kitas am 17. März die Möglichkeit nutzten, habe in den 53 städtischen Einrichtungen Woche für Woche stark zugenommen. Sie stieg von 130 auf 238 Kinder. Insgesamt gibt es 184 öffentlich geförderte Kitas in Mannheim mit rund 8290 Plätzen. Hinzu kommen knapp 3000 Plätze in Krippen und der Kindertagespflege.

Der Mannheimer Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung von Eltern in städtischen Betreuungseinrichtungen, vermisst eine Perspektive für die vielen Betroffenen, die die Notbetreuung nicht nutzen können. In einem offenen Brief wendet er sich an Kanzlerin Angela Merkel, an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann. Der STEB fordert die Politiker auf, sich mehr Gedanken über die Rückkehr zu einem halbwegs normalen Alltag zu machen. Die Kinder seien sozial isoliert und könnten sich noch nicht einmal in Kleinstgruppen treffen.

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Ludwigshafen verzeichnet seit Mitte März „deutlich mehr Anfragen von Eltern, die zum Beispiel verunsichert waren, wie sie mit der häuslichen Enge umgehen können“, sagt Bereichsleiterin Sabine Heiligenthal. „Die Familien sind durch die jetzige Situation emotional und räumlich enger zusammengerückt. Das birgt manchmal auch Konfliktpotenzial“, betont sie.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020