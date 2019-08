Mannheim.Eine Frau ist im Stadtteil Rheinau erstochen wurden – ihr Ex-Freund, der unter dringendem Tatverdacht steht, schwebt in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beobachteten Zeugen, wie der Mann am Freitag gegen 18.30 Uhr vom Balkon seiner Wohnung im fünften Stock sprang. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Als die Beamten wenig später die Wohnung in der Neuhofer Straße durchsuchten, fanden sie die Leiche der Ex-Freundin des Mannes. Nach ersten Erkenntnissen wurde die junge Frau erstochen. Zwei Zeugen erlitten einen Schock und mussten psychologisch betreut werden.

Laut Polizei wurde der Leichnam beschlagnahmt und die Wohnung versiegelt. Die Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ist vor Ort. Auch die Rechtsmedizin der Universität Heidelberg wurde eingeschaltet.

„Schwierige Beziehung“

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Leiche soll nun obduziert werden. Eine Frau, die den mutmaßlichen Täter gekannt haben soll, sagte am Sonntagmittag, dass die beiden eine „schwierige Beziehung“ geführt hätten und zuletzt getrennt gewesen seien. „Deshalb konnte ich es mir nicht erklären, was sie in seiner Wohnung zu tun hatte.“

Nähere Angaben zum Toten und dem Mann wollte das Polizeipräsidium Mannheim nicht machen. „Es liegen keine neuen Informationen vor“, sagte der diensthabende Polizeiführer auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir rechnen frühestens Mitte dieser Woche mit den Ermittlungsergebnissen.“

