Juniorteam steigt auf

Bensheim.Ein Jahr nach dem Aufstieg der HSG Bensheim/Auerbach in die Frauenhandball-Bundesliga durften nun auch die Junior-Flames jubeln. Sie holten die Meisterschaft in der Landesliga und steigen in die Oberliga auf. Der Erfolg kam überraschend, weil die Mannschaft vor der Saison stark verjüngt wurde und eine neue Trainerin bekam: Lisa Mößinger betrat nach dem Ende ihrer aktiven Karriere in der ersten HSG-Mannschaft unbekanntes Terrain in der Zweiten und meisterte das mit Bravour.

Der Aufstieg in die Oberliga ist ein wichtiger Baustein im Flames-Gesamtkonzept, da in dieser Liga junge Talente besser an die erste Mannschaft herangeführt werden können. red