Junkers 52 als Stargast in Bensheim

Bensheim.Tausende Gäste am Wochenende in den Stadtwiesen: Die Flugtage der Bensheimer Segelfluggruppe kamen wie immer hervorragend an. Stargast – wie in den vergangenen Jahren – war eine Junkers 52 der JU-Air aus der Schweiz. Mehr als 200 Personen nahmen an Rundflügen in dem Oldtimer teil.

Aber auch sonst gab es für große und kleine Flugfans einige Klassiker der Lüfte hautnah zu erleben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018