Justiziar der Heidelberger Uniklinik verliert vor Arbeitsgericht

Von unserer Mitarbeiterin

Stefanie Ball

Heidelberg. Niederlage für Markus Jones: Der Leiter der Rechtsabteilung der Uniklinik Heidelberg, Markus Jones, bleibt nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichts Mannheim weiter freigestellt. Das im Zusammenhang mit der Bluttest-Affäre am Uniklinikum gegen ihn verhängte Hausverbot wurde bei der Verhandlung am Mittwoch vor der Heidelberger Kammer des Gerichts teilweise aufgehoben. Jones hatte mit einem einstweiligen Verfügungsverfahren erreichen wollen, dass er an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann.

Das Gericht führte bei seiner Begründung an, dass bei dem Eilverfahren ein besonderes Beschäftigungsinteresse erforderlich sei. Jones und sein Anwalt Michael Eckert hätten darlegen müssen, warum das Interesse von Jones auf Beschäftigung wichtiger sei als das Interesse des Klinikums auf Freistellung. Die Gründe von Jones, unter anderem zur Aufklärung der Bluttest-Affäre beitragen zu wollen, hätten die Kammer aber nicht überzeugt. Vielmehr sei ausschlaggebend, dass Vorstand und Aufsichtsrat des Universitätsklinikums, erklärt hätten, in Jones kein Vertrauen mehr zu haben. Der Chef der Heidelberger Frauenklinik, Christof Sohn, hatte am 21. Februar einen Bluttest als bald marktreifen Meilenstein bei der Brustkrebserkennung vorgestellt. Das traf jedoch nicht zu.

