K 67 in Rodau ab heute gesperrt

Rodau.Ab heute ist die Kreisstraße 67 in der Ortsdurchfahrt von Rodau bis voraussichtlich Oktober 2019 gesperrt. Damit beginnen die in vier Abschnitte aufgeteilten Bauarbeiten nicht erst – wie ursprünglich geplant – am 30. Oktober dieses Jahres, sondern zwei Wochen früher. Hessen Mobil saniert die Strecke im Auftrag des Landkreises Bergstraße unter Vollsperrung. Die überörtliche Umleitungsstrecke für den Pkw-Verkehr verläuft ab Schwanheim über die Landesstraße 3345, dann weiter über die L 3261 über Langwaden und die K 66 bei Rodau zurück auf die K 67. Das Kerngebiet von Rodau bleibt vom ersten Bauabschnitt unberührt, so dass die Rodauer Kirchweih am letzten Oktoberwochenende wie gewohnt stattfinden kann. Die Kosten für die Sanierung der Straße von rund 718 000 Euro trägt der Kreis. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018