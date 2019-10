Kabarett und Märchen

Biblis.Die Bibliser Gemeinde und die Filminsel arbeiten bei zwei Kabarettveranstaltungen im kommenden Jahr erneut zusammen. Dagmar Schönleber und Jonas Greiner treten mit Unterstützung der Gemeinde auf der Bühne der Filminsel auf. Außerdem hat die Gemeinde wieder die Musikbühne Mannheim zu einem Gastspiel im Bürgerzentrum eingeladen. Am Sonntag, 26. Januar, wird das Märchenmusical Schneewittchen aufgeführt. Dabei spielen wieder Kinder aus der Schule in den Weschnitzauen mit. Am Samstag, 7. November, ist die Band „SahneMixx“ mit ihrem Programm „Das Beste von Udo Jürgens“ im Bürgerzentrum zu Gast. Die Filminsel Biblis hat weitere Programmhöhepunkte im kommenden Jahr zu bieten. Dazu gehören Christian Berkel, Susanne Hasenstab, Hans Kammerlander sowie Bettina Koch und Alice Hoffmann. ps

