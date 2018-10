Kämpfer gegen sexuelle Gewalt geehrt

Oslo.Für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und Konfliktgebieten erhalten der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad den Friedensnobelpreis 2018. Die beiden Menschenrechtler hätten sich in herausragender Weise gegen solche Kriegsverbrechen eingesetzt, erklärte das norwegische Nobelkomitee gestern in Oslo.

Mukwege habe sein Leben der Verteidigung von Opfern sexueller Gewalt gewidmet, er sei „das führende, einigende Symbol des Kampfes zur Beendigung der sexuellen Gewalt in Krieg und bewaffneten Konflikten“. Murad habe „außergewöhnlichen Mut bewiesen“, als sie als Zeugin davon berichtete, wie sie selbst und andere missbraucht wurden. „Jeder von ihnen hat auf seine Weise dazu beigetragen, sexuelle Gewalt im Krieg besser sichtbar zu machen, so dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können“, erklärte das Komitee.

Die 25-jährige Jesidin Murad wurde von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak als Sex-Sklavin gehalten.

Der 63 Jahre alte Gynäkologe Mukwege behandelt in seiner von Konflikten zerrissenen Heimat Kongo Tausende Opfer von Gruppenvergewaltigungen. Der Preis wird am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Oslo verliehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018