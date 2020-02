Kahlschlag auf dem Luzenberg

Mannheim.Für Entsetzen bei vielen Anwohnern haben umfangreiche Baumfällarbeiten in der Nähe der Spiegelfabrik auf dem Luzenberg gesorgt. Als am Freitag gleich reihenweise Bäume fielen, alarmierten Bürger die Polizei und mehrere Politiker, die sich ein Bild vor Ort machten und das städtische Umweltdezernat informierten. Daraufhin verfügte die Stadt einen Baustopp.

Ungeachtet dessen wurden Arbeiter am Samstag noch einmal tätig – wiederum reagierten die Anwohner mit Anrufen bei der Polizei. Wer die Rodungen veranlasst hat, und ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, ist unklar. Die Stadt wollte sich zu dem Thema zunächst nicht äußern, die Sachlage solle an diesem Montag geklärt werden. Mindestens so lange gilt auch der Baustopp.

Das Gelände zwischen Eisen- und Sandhofer Straße gehörte bis vor wenigen Jahren dem Unternehmen Saint Gobain Glass, im Volksmund Spiegelfabrik genannt. Dann erwarb ein Investor das 1,9 Hektar große Terrain. Die Stadt hat in der Vergangenheit mehrfach mitgeteilt, der Investor wolle das Gelände gewerblich nutzen. Er habe aber noch keine Interessenten dafür gefunden. Schon einmal, im Frühjahr 2018, hatte es wegen Rodungen in dem Gebiet Ärger gegeben. Sie hatten aber nicht das jetzige Ausmaß.

Montag, 17.02.2020