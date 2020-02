Heppenheim.PD Dr. Armin Kalenka ist neuer Leitender Ärztlicher Direktor am Kreiskrankenhaus Bergstraße und damit Mitglied der Betriebsleitung. Dem Gremium gehören außerdem der Geschäftsführer der Klinik und der Leiter des Pflegedienstes an. Kalenka folgt in seiner neuen Position auf PD Dr. Wolfgang Auch-Schwelk, der sich verstärkt um den weiteren Ausbau seiner Fachabteilung kümmern wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020