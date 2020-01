Kampf gegen Abschiebung

Mannheim.Der Fußballverein Polizei SV Mannheim kämpft gegen die Abschiebung seines Spielers Mouhamadou Ouro Zato (Bild), der in seiner Heimat Togo laut eigener Aussage politisch verfolgt wurde. Nun hat der Club eine Petition gestartet. „Wir verlieren in den nächsten Tagen unseren Freund und Mitspieler. Der Grund: Abschiebung“, beginnt der Aufruf, dem bislang tausende Nutzer gefolgt sind. Auch ein Anwalt hat den Aufruf gesehen und für den 28-Jährigen einen Eilantrag gestellt. Die Zahl der Unterzeichner wächst rapide, am Donnerstagtagabend waren es mehr als 30 000. Bei 50 000 wird die Petition im Bundestagsausschuss behandelt. lia (Bild: Polizei SV)

