Kampf gegen den Müll

Mannheim.Die Stadt Mannheim will mehr dafür tun, dass der öffentliche Raum einen sauberen und ordentlichen Eindruck macht. Einen Beitrag dazu soll unter anderem eine Neuordnung der Aufgaben in der Stadtverwaltung leisten. Dazu ist der neue Eigenbetrieb Stadtraumservice gegründet worden, der aus dem Zusammenschluss von Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenpflege und Tiefbauamt entsteht und zum 1. Januar die Arbeit aufnimmt. Der Haushaltsplanentwurf sieht für diesen in den kommenden beiden Jahren 152,5 Millionen Euro für den laufenden Betrieb und 40,3 Millionen Euro für Investitionen vor. Allerdings ist das Geld nicht nur für Ausgaben vorgesehen, die Sauberkeit betreffen.

Von den Parteien im Gemeinderat kommt Unterstützung, insbesondere für den neuen Eigenbetrieb. Die Grünen setzen darüber hinaus auf Müllvermeidung, die SPD will jährlich eine Million Euro zusätzlich für Sauberkeit bereitstellen, und die CDU ist für eine stärkere Präsenz des Ordnungsdienstes. cs

