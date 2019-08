Kampf gegen Wegwerf-Müll: Produzenten sollen zahlen

Berlin/Mannheim. Der Park ist voller Zigarettenkippen und Mülleimer quellen über vor Kaffeebechern - was im Alltag nervt, soll die Hersteller von Wegwerfartikeln Geld kosten. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sie verpflichten, die Kosten fürs Ein- und Aufsammeln von Müll im öffentlichen Raum mitzutragen, die bisher an den Städten und Gemeinden hängenbleiben. Spätestens

...