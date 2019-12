Kampf ums Überleben

Berlin.Das „Unicef-Foto des Jahres 2019“ zeigt ein Mädchen, das auf den Philippinen nach Plastikmüll fischt. Das Bild des deutschen Fotografen Hartmut Schwarzbach erzähle „vom mutigen Überlebenskampf von Kindern angesichts dreier Tragödien unserer Zeit: Armut, Umweltverschmutzung und Kinderarbeit“, erklärte das UN-Kinderhilfswerk am Donnerstag in Berlin. Die kleine Wenie (Bild) sammelt Plastikmüll am Hafen von Manila, um dafür etwas Geld von einem Recycler zu bekommen. Für Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender erzeugt das Bild Nähe, „Nähe zu Kindern, die sonst kaum jemand sieht. Kinder sind das Wertvollste, das wir haben. Wir alle tragen Verantwortung für ihr Leben und ihre Zukunft“, hob die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hervor. dpa (BILD: Hartmut Schwarzbach/argus/UNICEF/dpa)

