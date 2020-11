Kandidaten einigen sich

Berlin.Die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Einigung ihrer drei Nachfolge-Kandidaten auf einen Termin für den nächsten Parteitag begrüßt. „Ich finde es gut, dass die Kandidaten wieder zu einem fairen Wettbewerb zurückgekommen sind“, sagte die Verteidigungsministerin am Sonntag in einem Interview für die ZDF-Sendung „Berlin direkt“. „Das gibt uns die Möglichkeit, in den nächsten vier Wochen uns als CDU wieder um das zu kümmern, was die Leute von uns erwarten – nämlich um dieses Land und die Situation um Corona.“ Zuvor hatten sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen darauf verständigt, die Führungsfrage bei einem Parteitag Mitte Januar zu klären. Offen ist noch, in welcher Form dies geschehen soll. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020