Kandidaten im Porträt

Der neue hessische Landtag wird am 28. Oktober gewählt. © Bähr

Bergstraße.Sechs Parteien schicken in den beiden Bergsträßer Wahlkreisen Ost und West ihre Direktkandidaten ins Rennen um die Mandate für den neuen hessischen Landtag. Über die Zusammensetzung des Parlaments entscheiden die Bürger in Hessen am Sonntag, 28. Oktober. In dieser und den folgenden Ausgaben vor dem Wahlsonntag stellt die Redaktion die insgesamt zwölf Direktkandidaten vor – in dieser Ausgabe in einer Komplettübersicht für die beiden Wahlkreise und ab Samstag täglich mit dem Porträt eines der Kandidaten. Die Reihenfolge dieser Beiträge bestimmt alleine das Alphabet – womit Stephan Adler von der AfD den Anfang machen wird und Aline Zuchowski von den Grünen (beide Bewerber im Wahlkreis Bergstraße West) den krönenden Abschluss bilden wird. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018