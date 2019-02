Kandidatin bei Klum

Bensheim.Eine Bensheimerin ist Kandidatin in der aktuellen Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“, die seit vergangener Woche im Privatfernsehen läuft. Die 21 Jahre alte Vanessa, die bis 2013 die Geschwister-Scholl-Schule besucht hat, modelt schon seit einigen Jahren und lief bereits bei diversen Modenschauen.

„Ich gebe mein Allerbestes – und vielleicht sehen wir uns in der Finalshow“, sagte Vanessa in der ersten Folge gegenüber Moderatorin Heidi Klum. Unter die besten 30 Kandidatinnen von Tausenden Bewerberinnen hat sie es bereits geschafft.

Die jungen Frauen liefen für Designer Michael Michalsky in Berlin bereits ihre erste Modenschau. In der nächsten Folge, die morgen (14.) ausgestrahlt wird, steht das erste Fotoshooting an – unter erschwerten Bedingungen: Es findet bei Eiseskälte auf einem Berggipfel in Österreich statt. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.02.2019