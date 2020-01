Kapseln für den Kompost

Lampertheim. Der Chemiekonzern BASF stellt am Standort Lampertheim neuerdings einen Werkstoff für industriell kompostierbare Kaffeekapseln her. Das sagte der neue Leiter, Hartmut Staatz, im Interview mit dem „Südhessen Morgen“. Regelmäßig wird kritisiert, dass für Kaffeekapseln Aluminium verwendet wird. Mittlerweile schwenkten die Hersteller um, was das Material angeht, sagte Staatz. „Da wir das entsprechende Know-how und die passende Technologie haben, können wir am Standort Lampertheim ein entsprechendes Produkt herstellen“, sagte er. Die Kapseln seien bei mindestens einem Hersteller im Einsatz. Staatz äußerte sich auch zu den Themen Stellenabbau und Fachkräftemangel. Auch zur Verkehrssituation in der Region äußerte er sich. wol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.01.2020