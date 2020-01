Kardinal Marx eröffnet Reformprozess

Kardinal Reinhard Marx eröffnet den „Synodalen Weg“. © dpa

Frankfurt.Im Frankfurter Dom beginnt am Freitagabend ein in dieser Form bislang einmaliger Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, startet mit einem Gottesdienst den „Synodalen Weg“.

Dabei handelt es sich nicht um ein offizielles Gremium, sondern um eine eigens von der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als oberster Vertretung der Laien im März 2019 ins Leben gerufene Versammlung. Ihr gehören 230 Mitglieder an – Kleriker ebenso wie ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche, Repräsentanten von Frauen und Jugend sowie Stipendiaten.

Bis September 2021 sollen sie in mehreren Etappen in Frankfurt über Konsequenzen aus dem sexuellen Missbrauch, klerikalen Machtmissbrauch, die priesterliche Lebensform sowie die Beteiligung von Frauen in der Kirche reden. Allerdings hat Marx im Vorfeld vor überhöhten Erwartungen an die Reformdebatte gewarnt: „Wir wollen die Kirche nicht neu erfinden“, so Marx.

Der Speyerer Diözesan-Katholikenrat dagegen hofft auf „deutliche und mutige Schritte der Veränderung“, denn derzeit befinde sich die katholische Kirche in einer „existenziellen Krise“, so das Laiengremium.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020