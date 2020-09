Karl-Kübel-Schule nach Corona-Fällen vorsorglich geschlossen

Bergstraße.Die Karl-Kübel-Schule in Bensheim ist aufgrund von Corona-Fällen gestern Mittag vorsorglich geschlossen worden – bis einschließlich kommenden Montag. Darauf haben sich das zuständige Staatliche Schulamt, die Schulleitung sowie das Gesundheitsamt des Kreises verständigt. Die Schüler wurden von ihren Lehrern im Verlauf der sechsten Schulstunde über die Entscheidung informiert und nach Hause geschickt.

Aktuell hat es zwei bestätigte Corona-Infektionsfälle an der Schule gegeben. Wie das Landratsamt mitteilt, wohnt eine der betroffenen Personen außerhalb des Kreises. Auch eine Lehrkraft ist betroffen. An der Schule kam es auch zu einer Reihe von Alarmierungen durch die Corona-Warn-App.

Alle diejenigen, die eine entsprechende rote Warnung der Corona-Warn-App in diesem Zusammenhang erhalten, werden gebeten, dies dem Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße per E-Mail an die Adresse infektionsschutz-schule@kreis-bergstrasse.de mitzuteilen – einschließlich der Telefonnummer, unter der man erreichbar ist.

Darüber hinaus empfiehlt das Landratsamt allen, die über die Corona-Warn-App alarmiert worden sind, besonders auf die mögliche Entwicklung von Krankheitssymptomen zu achten, die Hygieneregeln sorgsam einzuhalten sowie über die Hausarztpraxis oder die Testzentrale telefonisch unter der Nummer 116117 einen Testabstrich zu organisieren. red/BILD: Thomas Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020