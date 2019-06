Karlsruhe: Politisches Attentat

Kassel/Karlsruhe.Die Bundesanwaltschaft stuft den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke als politisches Attentat ein und geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Sie ermittelt gegen den 45-jährigen einschlägig vorbestraften Stephan E. Er sei dringend verdächtig, Lübcke Anfang Juni heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben, berichtete die Karlsruher Behörde am Montag. Hinweise auf ein rechtsterroristisches Netzwerk gebe es bisher nicht.

Merkel fordert Aufklärung

Bei dem tatverdächtigen Deutschen handelt es sich um einen vorbestraften Mann, der nach Angaben aus Sicherheitskreisen zumindest in der Vergangenheit Verbindungen in die rechtsextreme Szene hatte. Unter anderem soll er laut „Zeit Online“ 1993 einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein-Steckenroth verübt haben. Spezialeinheiten hatten ihn am Samstag in Kassel gefasst, seit Sonntag sitzt er unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hatte das Verfahren am Montag an sich gezogen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von „bedrückenden Nachrichten“. Jetzt müsse allen Verdachtsmomenten intensiv nachgegangen werden, sagte sie am Montag auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Beispiele aus der jüngeren deutschen Geschichte zeigen, wie wichtig es ist, jede einzelne Tat zeitnah und vor allem umfassend aufzuklären“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ in Anspielung auf die NSU-Mordserie und die damals lange Zeit fehlgeleiteten Ermittlungen.

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel entdeckt worden. Der CDU-Politiker hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb wenig später im Krankenhaus. Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen. dpa

