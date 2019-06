Karree Mannheim in K 1 öffnet Mitte September

Mannheim. In die umgebaute, ehemalige Filiale des Möbelhauses Mömax in der Mannheimer Innenstadt soll am 13. September neues Leben einkehren. Mit einem Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Fitnessstudio wird es unter dem Namen Karree Mannheim eröffnen. Bis zum Jahresende sollen auch die Büroflächen eingerichtet sein und das Kino Cinema Quadrat, das zurzeit noch im Collini-Center ist, einziehen.

Der Geschäftsführer der K 1 Verwaltungs GmbH, Ömer Nohut, sieht in dem neuen Konzept, das Lifestyle, Einkaufen und modernes Arbeiten verbinden soll, ein „Alleinstellungsmerkmal in Mannheim und der Region“. Die Eröffnung im Herbst kommt ein halbes Jahr später als geplant. Grund seien Probleme beim Fassadenbau, der auch zu Verzögerungen im Innenausbau geführt habe. In den Umbau des Möbelhauses, das im Frühjahr 2017 geschlossen hatte, wurden rund 40 Millionen Euro investiert. (cs)

