Karussells auf die Marktplätze

Mannheim.In Mannheim sollen die Schausteller den Sommer über die Möglichkeit bekommen, Buden und Fahrgeschäfte auf freien Flächen in der Innenstadt, den Marktplätzen der Vororte sowie am Technoseum aufzustellen. Auch ein Konzept für einen „Mobilen Freizeitpark“ auf dem großen Mannheimer Messplatz gibt es. Entwickelt hat die Ideen die städtische Gesellschaft Event und Promotion, da wegen der Corona-Pandemie die meisten Schausteller seit Weihnachten keine Einnahmen mehr haben. SPD und CDU hatten im Gemeinderat entsprechende Vorstöße gemacht. Noch gibt es aber keine Genehmigung der Verwaltungsspitze, die darüber am Dienstag beraten will.

In Heddesheim startet am Montag eine „Kleine Kerwe“ am Badesee. In Speyer sollte am nächsten Wochenende ein „Bretzelmarkt“ anstelle des großen Bretzelfestes stattfinden. Nach mehreren neuen Corona-Infektionen an Speyerer Schulen sagte die Stadt den Markt allerdings wieder ab. pwr/bjz

