„Katastrophe“ einer Branche

Mannheim.Mit einem dramatischen Appell haben sich die Vertreter von acht Mannheimer Veranstaltungszentren und Kultureinrichtungen an die Politik gewandt, trotz der Corona-Pandemie wieder mehr Kongresse, Konzerte und große Sportevents zuzulassen. „Wir haben die Hygienekonzepte dafür und wollen endlich die Chance, sie auch umzusetzen“, so Bastian Fiedler, der Geschäftsführer des Rosengartens.

Er bezifferte den Umsatzverlust des Rosengartens auf rund zehn Millionen Euro. Weil die Lage der Veranstaltungsbranche einer, so Fiedler, „Katastrophe“ gleiche, haben sich die Häuser und Kulturveranstalter im Frühjahr zusammengeschlossen. Das sei „bundesweit einmalig“, so Capitol-Chef Thorsten Riehle, aber auch notwendig. Bisher sei die dramatische Situation der Branche, die seit März zum Stillstand verdammt sei, bei Bundes- und Landespolitik noch nicht angekommen. „Daher müssen wir jetzt mit einer Stimme sprechen“, sagte er.

Hygienekonzepte liegen vor

„Wir stehen mit dem Rücken an der Wand, nein, in der Wand“, sagte Jens Reithmann, operative Geschäftsleitung der SAP Arena. Rund 35 Großveranstaltungen mit etwa 300 000 Besuchern seien seit März ausgefallen. Das bedeute einen Umsatzrückgang von 95 Prozent von April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum, so Reithmann, der aber keine genauen Zahlen nennen wollte. Er forderte eine Öffnungsklausel auf kommunaler Ebene, um Veranstaltungen mit mehr als den bisher erlaubten 500 Gästen durchführen zu können – bei dieser Zahl rentiere es sich nicht, die Arena zu öffnen.

Sie sei groß genug, um eine „weit vierstellige“ Zahl von Besuchern einzulassen. Konzepte dazu habe man der Stadt Mannheim unterbreitet. Dabei könne man auch bei dieser Besucherzahl die Einhaltung von Gesundheitsschutz- und Arbeitsschutzbestimmungen garantieren, denn man wolle weder Gäste noch Mitarbeiter gefährden.

„Über 1000 Sitzplätze, das ließe sich mit Abstand gut machen“, sagte Jan Goschmann, Geschäftsführer von Maimarkt und Maimarkthalle. Er sprach von einem „immensen Schaden“, weil dort 60 bis 70 Messen und Events abgesagt werden mussten. Allein beim Maimarkt beliefen sich die Umsatzausfälle – einschließlich der Dienstleistungsfirmen – auf 200 Millionen Euro, sagte Goschmann.

Laut Markus Beisel vom Rhein-Neckar-Theater kommen die staatlichen Auflagen wegen der Corona-Pandemie einem „Berufsverbot“ für Künstler und viele Soloselbstständige gleich. Kleine Theater dürfen zwar wieder spielen, doch das „Schatzkistl“ etwa nur vor 38 Zuschauern. „Das kann sich nicht rechnen. Wir wirtschaften uns aktuell in den Ruin“, beklagte Melissa Meyer.

