Katholische Kirche: Wandel mit Wiesemann?

Die katholische Kirche steckt zu Beginn des Jahres 2021 in der womöglich größten Krise seit dem Kulturkampf in den 1870er Jahren. In den Domstädten Speyer und Köln brennt der Baum angesichts der jüngsten Veröffentlichungen über sexuellen Missbrauch und den steinigen Weg der Aufklärung. Dabei wird der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki zusehends zur zentralen Figur. Indem er ein vom Erzbistum selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum Thema Missbrauch nicht veröffentlicht, macht er sich zum Vertuscher und darf als Aufarbeitungssimulant gelten. Er begeht Verrat an der Glaubwürdigkeit seiner Organisation. Der Diözesanrat – die Vertretung der praktizierenden Katholiken im größten deutschen Bistum – stellt sich daher zu Recht gegen ihren Oberhirten. Johannes-Wilhelm Rörig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, zeigte sich im „Spiegel“ erschüttert über das Verhalten des Kardinals. Woelki wittert stattdessen eine Medienkampagne und hat sich seit Tagen nicht geäußert. Rom sollte ihn abberufen.

Simulantentum ist auch der Vorwurf, den sich der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann jetzt von einigen bösen Zungen gefallen lassen muss. Dass er sich in der wahrscheinlich wichtigsten Phase der Aufklärungsarbeit früherer Gräueltaten, verübt durch mindestens einen hochrangigen Geistlichen, krank meldet und sich an einen unbekannten Ort zurückzieht, kommt vor allem bei Betroffenen nicht gut an. Auch Wiesemann hat sehr lange gebraucht, ehe er das Ausmaß des Missbrauchs erkannt hat. Dass er sich der Sache aus gesundheitlichen Gründen nun nicht stellen kann, das hat er aber letztlich doch glaubhaft vermittelt. Jeder, der schon einmal unter einem Erschöpfungssyndrom oder sogar einer Depression gelitten hat, hat eine Idee davon, wie sich das anfühlt, wenn die Kraftquellen versiegen. Und: Jeder hat das Recht, auch mal krank zu sein – zu welchem Zeitpunkt auch immer.

{element}

Indes: Allerspätestens seit dem Jahr 2010 hat die katholische Kirche in Deutschland größte Glaubwürdigkeitsverluste erfahren. Die finanziellen Einbußen in ihrem Wirtschaftsbetrieb waren wohl nie so krass. Ob sie diesen Wandel als gesamtgesellschaftlich relevante Institution überleben kann, ist in diesen Tagen fraglich. Wenn Bischof Wiesemann schon zu Beginn dieses Prozesses keine Kraft mehr hat, wie will er dann den Kulturwandel mit Energie vorantreiben? Ohne eine Aufarbeitung, die tief an der Wurzel ansetzt, wird es nicht gehen, sonst missbraucht man die Opfer von damals einmal mehr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021