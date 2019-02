Kaum Bedenken gegen Stromtrasse

Mannheim.Die Stadt Mannheim will die Planungen zur neuen Stromautobahn „kritisch begleiten“ – besonderes Konfliktpotenzial bei dem Projekt Ultranet mit Anliegern offenbarte sich bei einer Informationsveranstaltung allerdings nicht. Von den wenigen Bürgern in der Rheingoldhalle äußerte kaum einer Bedenken. Vom südhessischen Riedstadt bis nach Philippsburg baut Transnet-BW die Stromtrasse auf 40 Kilometern aus. Zwar soll das auf der bestehende Trasse erfolgen. In einem Korridor von 500 bis 1000 Metern Breite – wie hier mit Blick auf den Mannheimer Fernmeldeturm – sind aber auch einige neue Masten geplant. lok (Bild: Keiper)

