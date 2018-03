Kaum Chancen auf Gratis-Tickets

Anzeige

Bonn/Mannheim.Kostenloses Bus- und Bahnfahren in einer deutschen Stadt wird es aller Voraussicht nach nicht geben. „Den komplett kostenlosen Personennahverkehr hat keine der Kommunen vorgeschlagen“, sagte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan gestern nach einem Gespräch zur Luftreinhaltung. Das Bundesumweltministerium hatte fünf Modellstädte, darunter Mannheim, zu einem Treffen eingeladen.

Auf die Frage, ob sich zumindest in einer der fünf Modellkommunen ein solcher Test abzeichne, antwortete der CDU-Politiker: „Ich denke, dass das eher unrealistisch ist.“ Mannheims Kämmerer Christian Specht (CDU) bezeichnete einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr als Illusion.

Hintergrund des Treffens ist die schlechte Luft in vielen deutschen Städten. Die EU macht Druck auf Deutschland wegen einer hohen Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickoxid, das vor allem aus Dieselabgasen stammt. Außerdem will heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden, ob nach aktueller Rechtslage Fahrverbote für Diesel möglich wären.