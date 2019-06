Kaum Kurzarbeit

Eine Containerverladung in Wilhelmshaven. © dpa

Nürnberg/Rhein-Neckar.Während die Bundesagentur für Arbeit Szenarien für das Auszahlen von Kurzarbeitergeld bei Konjunktur-Abschwung durchspielt, blicken die Wirtschaftsverbände und Kammern der Region noch gelassen auf die ökonomische Lage. Laut Arnd Suck von der Bezirksgruppe Rhein-Neckar des Arbeitgeberverbands Südwestmetall befinden sich momentan nur vereinzelt Betriebe der regionalen Metall- und Elektroindustrie in Kurzarbeit. Dies seien Ausnahmen, sagte Suck. Keine Rezession in Sicht ist bei Betrieben in den Bezirken der Handelskammern Darmstadt und Rhein-Neckar. Doch die Exporterwartungen sinken spürbar. Bei Eintritt starker konjunktureller Probleme wie einer Wirtschaftskrise sei die Kurzarbeit ein „Erfolgsrezept“, das international Vorbild sei, so Bernhard Rebholz von der Mannheimer Arbeitsagentur. see

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019