Kaum Verstöße gegen die Corona-Auflagen

Wiesbaden/Bergstraße.An einem Pfingstwochenende mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen haben sich die Menschen in Hessen weitgehend an die Abstandsregelungen gehalten. Wie eine Sprecherin der Polizei in Wiesbaden sagte, seien „keine gravierenden Verstöße“ gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie registriert worden.

Zudem erlebte Hessen ein Wochenende mit durchweg ruhigem Reiseverkehr. Auf den Autobahnen gab es laut der Behörde Hessen Mobil keine größeren Staus.

Am Frankfurter Flughafen gab es am Sonntag rund 240 Starts und Landungen mit insgesamt rund 12 000 Passagieren, wie eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Wegen der Reisebeschränkungen hatte der Flughafen seinen Betrieb heruntergefahren, eines der beiden Terminals ist gesperrt. An einem durchschnittlichen Tag des Vorjahres gab es rund 1400 Flugbewegungen.

Die Polizei musste Bürger wiederholt auf die Einhaltung der Corona-Beschränkungen hinweisen. Sicherheitskräfte hätten in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt Leute ermahnen müssen, die sich am Opernplatz und am Hafenpark, einem großen Sport- und Freizeitgelände, aufgehalten hatten. Es habe sich insgesamt um 500 bis 1000 Menschen gehandelt. Zwischenfälle gab es keine. Bei mehr als 150 Kontrollen am Samstag und Sonntag in Wiesbaden habe es 26 Verstöße gegeben, teilte die Stadt mit.

Soforthilfe für 99 300 Betriebe

Zwei Monate nach dem Start der staatlichen Soforthilfen für kleinere Betriebe haben rund 99 300 Unternehmer Unterstützung erhalten. Etwa 905 Millionen Euro seien ausgezahlt worden, teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Finanzminister Michael Boddenberg und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) mit. 134 500 Selbstständige und Unternehmen hätten bisher Anträge gestellt. 116 000 davon seien bereits bearbeitet worden. Das Land Hessen erstattet jetzt auch den Verdienstausfall während einer Quarantäne. Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, ihren Beschäftigten Gehalt weiterzuzahlen, wenn diese wegen einer Quarantäne-Anordnung oder der Schließung von Schulen und Kitas nicht arbeiten konnten. Dieses Geld wird vom Land ersetzt, Selbstständige erhalten eine Direktzahlung.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hessen am Wochenende leicht gestiegen. Insgesamt kamen 44 Fälle hinzu auf insgesamt 10 047, wie das Sozialministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 480.

Im Kreis Bergstraße gab es über das Pfingstwochenende hinweg einen neuen Corona-Fall. Er wurde am Sonntag aus Hirschhorn gemeldet. Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 353. In den vergangenen sieben Tagen gab es vier Neuinfektionen, womit der Kreis auf einen Wert von 1,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kommt. Überschreitet der Wert die Zahl 50, so müssten neue Beschränkungen verhängt werden. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020