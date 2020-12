Kein Kontakt zur Klinik in Heppenheim

Bergstraße.Über das Wochenende und bis zum Redaktionsschluss am Sonntag war das Bergsträßer Kreiskrankenhaus in Heppenheim telefonisch nicht erreichbar. Wie die Klinik auf ihrer Internet-Seite mitteilte, sei die Telekom dabei, die Störung „schnellstmöglich zu beheben“.

Eine BA-Leserin, die sich per Mail bei der Redaktion meldete, zeigte sich erbost: „Ich halte eine viertägige Telefonstörung in einem Krankenhaus, noch dazu in Coronazeiten, für unhaltbar.“ Nachdem sie vier Stunden lang versucht habe, dort anzurufen und immer besetzt gewesen sei, sei ihr Mann zur Klinik gefahren und habe sich persönlich erkundigt. Die Information dort habe gelautet, dass die Störung erst am Montag behoben werden könne. Die Leserin schreibt: „Kann es wirklich sein, dass in unserem Land eine Telefonstörung in einem Krankenhaus vier Tage lang nicht behoben werden kann?“ Ihre Mutter könne nach einer Operation in der Klinik ihr Handy nicht bedienen. Tagelang erhalte man jetzt keine Auskunft. hol

