Keine Aufnahme ins Förderprogramm

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg wird nicht in das Landesförderprogramm „Lebendige Zentren in kleinen Städten und Gemeinden“ aufgenommen. Wie Bürgermeister Holger Habich mitteilte, ist die Bewerbung Zwingenbergs für das Städtebauförderprogramm abgelehnt worden. In einem Schreiben des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir wurde dem Magistrat, der die Initiative für eine Bewerbung ergriffen hatte, die Ablehnung mitgeteilt.

Das Programm ist offensichtlich auf so großes Interesse gestoßen, dass längst nicht alle Antragsteller zum Zuge kommen konnten. Die Stadt Zwingenberg hatte gehofft, dadurch an Förderprogramme wie den Stadtumbau oder die Dorferneuerung anschließen zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020