Keine neuen Corona-Fälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden am Montag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt, sind damit seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 537 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Darunter sind 429 Genesene und drei Todesfälle, so dass gegenwärtig 105 Menschen mit dem Virus infiziert sind. Im Krankenhaus wird derzeit kein Patient mit einer Infektion beziehungsweise einem Verdacht darauf behandelt.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, gab es 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 12,58 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern entspricht. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Für Hessen meldete das Sozialministerium am Montag 32 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 15 431 Hessen infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Hessen liegt unverändert bei 531 (Stand 14 Uhr). dpa/red

