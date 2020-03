Keine neuen Fälle in Hessen

Berlin/Bergstraße.Deutschland muss sich nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers auf weiter steigende Fallzahlen in der Coronavirus-Epidemie einstellen. „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“, sagte Jens Spahn (CDU) am Mittwoch im Bundestag. Der Erreger Sars-CoV-2 ist mittlerweile in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden.

Die Zahl der Fälle in Hessen hat sich gestern nicht erhöht, das neuartige Coronavirus sorgt aber weiter für Aufregung. Bis zum Nachmittag wurden in dem Bundesland insgesamt zwölf SARS-CoV-2-Fälle bestätigt – ebenso viele waren es bereits am Dienstag gewesen. „Alle erkrankten Personen weisen aktuell milde Verläufe mit keinen oder leichten Symptomen auf“, berichtete das Ministerium in Wiesbaden.

Gestern Abend hat die Bensheimer Firma Dentsply Sirona angekündigt, Kantine und Cafeteria zu schließen und eine geplante Betriebsversammlung abzusagen. Einen Infektionsfall gibt es in dem Unternehmen nicht. Die zunächst bis zum 20. März befristeten Maßnahmen seien rein vorsorglich getroffen worden.

Ebenfalls zur Vorsorge wurde die für morgen geplante Versammlung der Bensheimer Feuerwehren verschoben. Hier soll verhindert werden, dass die Helfer reihenweise in Quarantäne müssen, falls im Rahmen der Sitzung ein Verdachtsfall auftauchen würde.

Noch unklar ist, ob das nächste Heimspiel der Flames gegen Bad Wildungen an diesem Samstag ausgetragen wird. Der Deutsche Handball-Bund verweist auf die allgemeinen Ratschläge zur Hygiene, plant aber bisher keine Absage von Spielen.

Die Frankfurter Messe hat dagegen weitere Großveranstaltungen verschoben. Auch für morgen geplanten Proteste von Landwirten in Wiesbaden wurden abgesagt. In Darmstadt verzichten die Unternehmerverbände Südhessen auf die für den 13. März geplante Nacht der Ausbildung. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP sagte seine Konferenz „SAP now“ in Basel wegen des Coronavirus ab.

Drive-in für Tests in Groß-Gerau

Wer fürchtet, infiziert zu sein, kann sich in Groß-Gerau im eigenen Auto untersuchen lassen. Die Kreisklinik nimmt inzwischen auch Abstriche durch das Autofenster. „Der Drive-in für Corona-Tests wird als Alternative zur normalen Untersuchung angeboten“, sagte Krankenhaussprecher Martin Wohlrabe. Die Möglichkeit werde bisher gut angenommen. Sechs Tests seien mit diesem Verfahren bisher gemacht worden. Alle waren negativ.

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls wurde in Frankfurt ein ICE gestoppt. Nach etwas mehr als einer Stunde durfte der Zug, der zwischen Kiel und Stuttgart unterwegs war, aber weiterfahren. An Bord waren 300 Reisende. Die betreffende Person sei im Zug isoliert, aber nicht auf das Virus getestet worden. Der Verdacht sei von einem medizinischen Laien ausgesprochen worden, hieß es im Frankfurter Gesundheitsamt. Der Mann habe nicht die Verdachtskriterien erfüllt. Daher sei kein Test veranlasst worden. Bis das Ergebnis eines Tests vorgelegen hätte, hätte es rund vier Stunden gedauert.

Der Konjunkturexperte Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat sich für eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte ausgesprochen. Dies würde dazu führen, dass die Bürger Investitionen wegen der Steuerersparnis vorziehen würden, sagte Heinemann dieser Redaktion. Die weltweite Epidemie wird nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds das globale Wirtschaftswachstum bremsen. lhe/tm

