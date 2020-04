Ketsch bleibt in Badenliga

Ketsch/Region.Der TTC Ketsch spielt auch in der kommenden Saison in der Tischtennis-Badenliga der Männer. Nachdem der Deutsche Tischtennis-Bund und die 18 Landesverbände in der vergangenen Woche beschlossen hatten, den Spielbetrieb von der Bundesliga – Ausnahme ist die eigenständige Bundesliga der Männer – bis zur D-Klasse abzubrechen und den Tabellenstand von Mitte März zu werten, wurden jetzt noch die Regelungen zu den Relegationsspielen getroffen.

Auch sie finden nicht mehr statt, wer auf einem Aufstiegsrelegationsplatz liegt – in der Regel Platz zwei – steigt auf, wer einen Abstiegsrelegationsrang belegt, bleibt in der Liga. Davon profitieren auch die Ketscher, die zum Zeitpunkt der Aussetzung in der Badenliga den achten Platz belegten. In der Verbandsklasse Nord der Männer spielen künftig weiter die zweite Mannschaft des TTC Ketsch und der TTC Hockenheim. Bei den Frauen war die ranghöchste Mannschaft des Tischtennis-Bezirks Heidelberg der TTC Ketsch in der Oberliga – und dort bleiben die Spielerinnen der Enderlegemeinde auch. In der Verbandsliga ist der TV Brühl in der Abschlusstabelle Fünfter. mra

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.04.2020