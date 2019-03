Kiefernbestände sterben weiter ab

Mannheim.In Mannheims Stadtwäldern ist es nach der Trockenheit im vergangenen Jahr zu einem „massiven Absterbeprozess“ in den Kiefernbeständen gekommen. Die Forstverwaltung kündigte nach Kahlschlägen im Rheinauer und Pfingstberger Wald in dieser Woche für die kommenden Monate die Fällung zahlreicher abgestorbener und stark geschädigter Bäume im Käfertaler Wald an.

Insgesamt müssen den Angaben zufolge etwa 2500 Festmeter Schadholz gefällt werden. Zum Vergleich: Die Stadtwälder umfassen schätzungsweise 340 000 Festmeter, was etwa 780 000 Bäumen entspricht. Eine Holzernte an gesunden Bäumen fällt deswegen in diesem Jahr weitgehend aus.

Zur Aufforstung der Flächen werden Atlas-Zedern aus Nordafrika und andere Baumarten gepflanzt, die Dürre und Hitze besser vertragen. Forstexperten warnen vor einem europaweiten Borkenkäferbefall. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019