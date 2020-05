Kiefs geben ihre Bullenmast auf

Hockenheim.Im dritten Teil unserer Landwirtschaftsserie besuchen wir das Hockenheimer Familienunternehmen Kief. Denise und Jochen Kief haben ihren Betrieb ab sofort umgestellt. Sie konzentrieren sich fortan auf Milchvieh und verzichten auf die Bullenmast sowie den Fleischverkauf. Grund: Eine verschärfte Düngemittelverordnung tritt ab Mitte dieses Jahres in Kraft und zwingt den Landwirt zum Handeln. Kief: „Wir haben auf dem Hof keine Möglichkeit, über einen noch längeren Zeitraum die Gülle zu lagern.“ Also bleibt ihm nur eins, die Mast aufzugeben – nach so vielen Jahren. Dabei investierten Kiefs 2012 noch einen hohen sechsstelligen Betrag in den Bau eines Kuhstalls. uvw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.05.2020